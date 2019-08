Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

Schifferstadt (ots)

Am Sonntag, 25.08.2019, gegen 12:00 Uhr kam es auf der L532 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Der 24-jährige Motorradfahrer hatte die L532 aus Fahrtrichtung Schifferstadt in Richtung Böhl-Iggelheim befahren. Der 58-jährige PKW Fahrer war von der A61 abgefahren und wollte auf die L532 in Richtung Schifferstadt abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde durch den Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Auch der PKW Fahrer kam aufgrund ihrer Verletzung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen bezüglich des genauen Unfallhergangs dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 in Verbindung zu setzen.

