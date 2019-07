Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Navisysteme und Airbags ausgebaut - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

In Neuss waren, in der Nacht von Freitag (26.07.) auf Samstag (27.07.), unbekannte Automarder aktiv. Ihr Interesse galt neben den festinstallierten Navigationssystemen, auch den Airbags mehrerer Autos. Ihr Hauptaugenmerk legten die Täter dabei auf Rosellen. Hier brachen sie sechs Fahrzeuge ausschließlich des Herstellers BMW auf. Entweder schlugen sie die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein oder sie brachen die Türschlösser auf. Anschließend drangen sie in die Innenräume ein, wo sie die Systeme und Airbags samt Lenkrad ausbauten. Der entstandene Sachschaden ist erheblich und beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Folgende Straßen waren betroffen: "Illinghausener Weg", "Wolfskamphof", "An der Feldscheune", "Am Fährweg" und "Am Lichtweg".

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei unter Telefon 02131 3000 zu informieren.

