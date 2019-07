Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Motorräder aus Tiefgarage entwendet (Fotos anbei)

Meerbusch (ots)

Gleich zwei Motorräder des Herstellers KTM wurden in der Nacht zum Freitag (26.7.), zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr, aus einer Tiefgarage in Meerbusch-Büderich, an der Niederdonker Straße gestohlen. Die Polizei sucht nach zwei mehrfarbigen Krädern, einer "Enduro" und einer "MotoBike", mit den Kennzeichen NE-N747 und NE-ON79. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

