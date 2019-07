Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Vermisster nach Badeunfall in Zons offenbar tot aufgefunden

Dormagen-Zons, Düsseldorf (ots)

Mit Pressemitteilung vom 26.07.2019 - 10:14 Uhr berichtete die Polizei im Rhein-Kreis Neuss, dass ein junger Mann am Donnerstagabend (25.07.) im Rhein bei Zons baden gegangen und plötzlich untergegangen sei. Eine intensive Suche nach dem Vermissten verlief erfolglos. Inzwischen ergaben sich Hinweise darauf, dass der 22-Jährige tatsächlich bei dem Badeunfall ums Leben kam. Am Freitag (26.07.), gegen 15 Uhr, wurde ein Leichnam am Rheinufer in Düsseldorf-Niederkassel aufgefunden. Die Polizei in Düsseldorf leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, handelt es sich bei dem Toten um den 22-jährigen Vermissten aus Dormagen-Zons.

