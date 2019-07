Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebische Spendensammlerin bestiehlt hilfsbereiten Meerbuscher

Meerbusch (ots)

Am Samstag (27.07.), gegen 13 Uhr, saß ein 74-jähriger Mann aus Büderich am Dr. Franz-Schütz-Platz in seinem geparkten PKW als er von einer Frau (etwa 25 bis 40 Jahre alt, circa 160 Zentimeter groß, dunkle Haarfarbe und silberne Kronen über den Vorderzähnen) in einer fremden Sprache angesprochen und mittels vorgezeigtem Zettel um eine Geldspende für Taubstumme gebeten wurde. Die Frau lehnte sich mehrmals durch das geöffnete Fenster der Fahrertür während der Meerbuscher seine Geldbörse zur Hand nahm und sechs Euro Münzgeld aushändigte. Die Frau trug dies auch in eine Liste ein und verabschiedete sich dann. Kurz darauf bemerkte der Senior den Verlust oder besser gesagt Diebstahl von 200 Euro aus seiner Geldbörse. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Kripo ermittelt und bittet mögliche Zeugen, die die Frau oder die Tat beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Vorsicht bei dubiosen Spendensammlern! Seien sie stets misstrauisch, wenn sie auf der Straße oder an der Haustür um Spenden gebeten werden. Das Geld erreicht zumeist keine Hilfsbedürftigen sondert wandert direkt in die Taschen der Betrüger. In vielen Fällen bleibt es zudem nicht beim Betteln. Zum Teil dient die Aktion nur der Ablenkung und plötzlich sind das Portemonnaie oder andere Wertsachen weg. Seien Sie vorsichtig und halten Sie Abstand zu Spendensammlern dieser Art. Lassen Sie sich nicht berühren oder umarmen und achten Sie auf Ihre Wertgegenstände. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen oder einen Diebstahl beobachten, wählen Sie sofort den Polizeiruf 110.

