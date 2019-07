Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrer per Haftbefehl gesucht

Neuss-Uedesheim (ots)

In der Nacht zu Montag (29.07.), gegen 01:40 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Neuss auf der Bundesstraße 9 in Uedesheim den BMW eines 34-Jährigen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann aus Wesseling ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln, wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis, vorlag. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

