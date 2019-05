Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall mit Lkw-Beteiligung

Finnentrop (ots)

Am Montagabend (20. Mai) hat sich gegen 22.15 Uhr auf der L 539 in Altfinnentrop ein Verkehrsunfall mit Lkw-Beteiligung ereignet. Ein 18-jähriger Golf-Fahrer fuhr auf der Straße zunächst Richtung Finnentrop. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 71-Jähriger mit einer Sattelzugmaschine. Zeitgleich beabsichtigte ein 50-jähriger KIA-Fahrer, die Straße "Am Steinwerk" zu verlassen und ebenfalls auf die L 539 abzubiegen. Dabei übersah er den 18-Jährigen. Der KIA und der Golf stießen zusammen, wodurch der Golf gegen den entgegenkommenden Lkw geschoben wurde. Alle Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen, sodass sie mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurden. Ebenfalls waren alle Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

