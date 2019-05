Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Täter entwenden hohe Bargeldsumme bei Einbruch in Bäckereifiliale

Wenden (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Sonntag (19. Mai) 11.30 Uhr bis Montag (20. Mai) 6.20 Uhr Zugang zu einer Bäckereifiliale in Hünsborn verschafft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stiegen die Täter durch ein Toilettenfenster ein. Sie entwendeten einen Tresor mit über 1000 Euro. Die Kriminalpolizei wurde verständigt und führte eine Spurensuche durch. Wer Hinweise oder Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer 02761-9269-0 an die Polizei.

