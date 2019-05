Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: "Freipinkler" auf Riesenrad beobachtet

Olpe (ots)

Am Samstagabend (18. Mai) beobachteten Zeugen um 21.50 Uhr auf dem Stadtfest in Olpe, wie ein 26-Jähriger aus dem Riesenrad in oberster Stelle urinierte. Glücklicherweise konnte vor Ort keine Person angetroffen werden, die von dem "Regen der besonderen Art" geschädigt wurde. Die Beamten vor Ort schrieben eine entsprechende Anzeige und sprachen einen Platzverweis aus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell