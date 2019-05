Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tödlicher Motorradunfall auf dem Lenscheid

Finnentrop - Rönkhausen (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr befuhr eine Motorradgruppe die L 687 (Lenscheider Straße) aus Richtung Hochsauerlandkreis kommend in Fahrtrichtung Finnentrop. In einer Bergabkurve verlor ein 52-jähriger Kradfahrer aus bislang nicht geklärten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte gegen einen entgegenkommenden Trecker samt Anhänger. Der Zweiradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Die L687 ist derzeit komplett gesperrt. Die Sperrung wird noch bis mindestens 18:30 Uhr aufrechterhalten bleiben.

