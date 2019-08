Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Schifferstadt (ots)

Am Freitag, den 23.08.2019, gegen 14.45 Uhr, kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße / Kirchenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein beteiligter Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 30-jährige Motorradfahrer befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof und wollte nach links in die Kirchenstraße abbiegen. Hierbei wurde er von einem kreuzenden Pkw erfasst und kam zu Fall. Die 50-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Kirchenstraße über die Kreuzung in die Mannheimer Straße fahren und hatte das Rotlicht der Lichtzeichenanlage übersehen, weshalb es zur Kollision mit dem Motorrad kam. Der beteiligte Pkw war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.

