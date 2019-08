Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Großniedesheim) - Bei Anruf Betrug -

Großniedesheim (ots)

Am Samstag, 24.08.2019, gegen 09.00 Uhr, erhält ein 60-Jähriger Geschädigter zuhause einen Anruf von einem vermeintlichen Mitarbeiter einer Computerfirma. In dem mehrstündigen Telefonat teilt der Anrufer mit, dass Viren auf dem PC des Geschädigten entdeckt worden wären, die er nun via Fernwartung beseitigen wolle. Der Geschädigte gewährt dem Anrufer Fernzugriff auf seinen PC sowie zu seinem Onlinebanking und PayPal Konto. Letztlich fordert der Anrufer für seine geleisteten Dienste eine Zahlung in Höhe von 1000 EUR. Der Geschädigte bekommt hierauf Zweifel an der Echtheit des Anrufers und beendet das Gespräch.

Immer wieder spiegeln Betrüger falsche Tatsachen am Telefon vor. Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Dies gilt insbesondere wenn sie nach finanziellen Verhältnissen oder Kontodaten befragt werden. Wenn Ihnen ein Anruf seltsam erscheint rufen Sie uns an. Wir sind unter der 110 oder der 06233 3130 für Sie da.

