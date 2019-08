Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unter Betäubungsmitteleinfluss vor der Polizei geflüchtet Freitag, 23.08.2019, 22:50 Uhr

Speyer (ots)

Am späten Freitagabend sollten in der Raiffeisenstraße in Speyer zwei Roller einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als die Fahrer das Ansinnen der Polizei bemerkten wollten sie sich durch Flucht der Kontrolle entziehen. Während einer der beiden entkommen konnte, wurde der zweite Fahrer im Rahmen der Verfolgung - bei welcher er zu Boden stürzte - festgenommen. Der 37-jährige Mann aus Speyer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der Roller wurde technisch so verändert, dass er bis zu 100 km/h schnell fahren kann. Des Weiteren war das angebrachte Versicherungskennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand und er zudem weitere Drogen in geringer Menge mit sich führte. Ihm wurde in der Folge in einem Speyerer Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und er wurde aufgrund von Schmerzen infolge des Sturzgeschehens ambulant behandelt. Den 37-jährigen erwarten mehrere Anzeigen nach dem Straßenverkehrs- und dem Betäubungsmittelrecht.

