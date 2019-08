Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand in Einfamilienhaus Sonntag, 25.08.2019, 01:30 Uhr

Hanhofen (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde ein 38-jähriger Familienvater in Hanhofen von einem "knisternden Geräusch" geweckt, welches er aus einem Abstellraum wahrnahm. Als er nachschaute stellte er fest, dass das Geräusch von einem Brand an dieser Stelle herrührte. Der Mann weckte sofort seine Familie und brachte sie samt der drei Haustiere nach draußen in Sicherheit. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden, allerdings entstand nach vorläufigen Schätzungen ein Schaden von 120.000 Euro. Die 14-jährige Tochter der Familie wurde wegen Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Speyerer Krankenhaus verbracht. Die drei anderen Familienmitglieder blieben unverletzt und kamen für die Nacht bei Nachbarn unter. Die Brandursache ist zur Zeit noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

