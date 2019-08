Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Flüchtiger Ladendieb gefasst Samstag, 24.08.2019, 17:15 Uhr

Speyer (ots)

Ein 20-jähriger Mann aus Ludwigshafen wurde am gestrigen Samstagnachmittag in einem Speyerer Drogeriemarkt von einer Angestellten dabei beobachtet, wie er einen Bluetooth-Lautsprecher im Wert von 150 Euro einsteckte und den Laden verließ, ohne zu bezahlen. Nach der Alarmauslösung flüchtete der Mann in die Fußgängerzone und betrat hier ein Mehrfamilienhaus, wo er sich nun verborgen hielt. Dies konnte von nacheilenden Mitarbeitern des Drogeriemarktes beobachtet werden, welche sich zudem vor dem Anwesen positionierten bis die Polizei eintraf. Bei einer Absuche des Treppenhauses konnte der Beschuldigte schließlich versteckt im Treppenhaus unter einer Rigipsplatte entdeckt und von den eingesetzten Beamten festgenommen werden. Das Diebesgut führte er noch mit sich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-0

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell