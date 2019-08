Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Radfahrer gerät auf die Gegenfahrbahn

Bietigheim (ots)

Da er mutmaßlich mit zu hoher Geschwindigkeit von der Alten Rathausstraße nach rechts in Richtung Gewann Almendteiler abbog, geriet am Montag, gegen 15:50 Uhr, ein Radfahrer auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte der 55-Jährige mit seinem Mountainbike frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 53-Jährigen. Der Zweiradfahrer, der keinen Helm trug, musste zur ambulanten Behandlung ins nächste Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro. Den Fahrradfahrer erwartet nun eine Anzeige. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell