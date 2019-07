Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt/BAB 8 - Falschfahrer auf der A8

Zeugen gesucht

Ulm (ots)

Einer Streife der Autobahnpolizei Mühlhausen kam am Sonntagmorgen gegen 05.55 Uhr auf dem Drackensteiner Hang ein Falschfahrer entgegen. Die Streife fuhr zu diesem Zeitpunkt in Richtung Stuttgart. Der Geisterfahrer, ein heller Mercedes, fuhr auf der Richtungsfahrbahn Stuttgart in Richtung München. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte der Mercedes die Autobahn an der Behelfsausfahrt Hohenstadt wieder verlassen haben. Obwohl mehrere Streifen nach ihm fahndeten, konnte das Fahrzeug nicht mehr ausfindig gemacht werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Mühlhausen, Tel. 07335/96260 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1273515)

