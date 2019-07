Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher überrascht

Bislang unbekannte Täter versuchten in ein Haus am Eselsberg einzubrechen

Ulm (ots)

Nicht schlecht staunte ein Ehepaar am Samstagnachmittag im Trollingerweg. Während sich der 23jährige Mann mit seiner gleichaltrigen Ehefrau und ihrer Tochter im Schlafzimmer aufhielten, bemerkten sie, wie im Kinderzimmer von außen der Rollladen hochgeschoben wurde. Als der Mann sich daraufhin ins Kinderzimmer begab konnte er noch hören, wie eine Person einer weiteren zu verstehen gab, dass das Hochschieben des Rollladens funktioniert. Als sich der Wohnungsinhaber am Fenster zu erkennen gab, suchten drei Personen ihr Heil in der Flucht über eine Wiese in Richtung Stifterweg. Bei den flüchtenden Einbrechern handelt es sich um eine Frau unbekannten Alters, bekleidet mit einem blauen Oberteil und einer braunen Bobfrisur. Sie war in Begleitung einer weiteren Frau, über deren Aussehen nichts bekannt ist und eines Mannes. Der wird als ca. 40 Jahre alt und mit hellgrauer Oberbekleidung und kurzen Haaren beschrieben. Alle drei Einbrecher dürften Südosteuropäer sein. Der versuchte Einbruch wurde von einer Streife des Polizeireviers Ulm-West aufgenommen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1269427)

