Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Streitigkeiten unter Jugendlichen und Heranwachsenden

Bühl (ots)

Am Dienstag kurz nach 00:00 Uhr wurden die Beamten der Polizei in Bühl zu Streitigkeiten, die sich zwischen mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden anbahnten, zum Platz Vilafranca zu Hilfe gerufen. Vor Ort gelang es den Beamten die Gemüter zu beruhigen und die Ruhe wieder herzustellen in dem allen Beteiligten ein Platzverweis erteilt wurde. Die jungen Männer, deren Personalien durch die Polizei allesamt festgestellt wurden, machten sich auf den Nachhauseweg. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell