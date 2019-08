Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Störung der Nachtruhe

Sasbach (ots)

Der Anruf eines Anwohners der Straße `Am Bungert` sorgte am frühen Dienstag gegen 1 Uhr für einen Einsatz der Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch. Einer Streife des Polizeireviers gelang es die, die nächtliche Ruhe störenden, Jugendlichen ausfindig zu machen. Die Beamten stellten die Nachtruhe her. Nach Feststellung der Personalien machten sich die Jugendlichen auf den Nachhauseweg. /ag

