Polizei Bielefeld

POL-BI: Kiosk-Einbrecher haben es auf Zigaretten abgesehen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Mittwoch, den 20.02.2019, stahlen Einbrecher an der Straße Gehrenberg aus einem Kiosk Geld und Zigaretten.

Die Täter warfen einen Gullydeckel in die Schaufensterscheibe des Ladens an der Straße Gehrenberg und stiegen ein. Aus den Auslagen entwendeten sie Zigaretten.

Zeugen bemerkten gegen 01:00 Uhr zwei Männer, die nacheinander aus dem Schaufenster des Kiosks herauskletterten und die Straße Gehrenberg in Richtung Steinstraße davon lief. Die Zeugen sahen den Täter in Höhe der Steinstraße auf der Beifahrerseite in einen dunklen Kleinwagen einsteigen. Der Wagen fuhr über die Straße Welle in Richtung Waldhof/ Am Bach.

Die Beobachter beschrieben einen Täter als gedrungen/klein, bekleidet mit schwarzem Oberteil mit Kapuze und grauer Jogginghose. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu den Tätern und dem flüchtigen dunklen Kleinwagen machen können.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521- 545-0 entgegen.

