Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Falscher Polizist unterwegs - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Dienstag (9. Juli) klingelte ein Unbekannter gegen 14 Uhr an der Wohnungstüre einer Seniorin (90) auf der Uhlandstraße. Der Mann gab sich als Kriminalpolizist aus und teilte der Rheinhausenerin mit, dass es in letzter Zeit vermehrt zu Banküberfällen gekommen sei. Der falsche Polizist forderte die 90-Jährige auf, ihr Erspartes abzuheben und es ihm zu geben. Der Trickbetrüger wartete vor der Wohnanschrift auf die Rentnerin, nahm das Geld entgegen und verschwand. Der Flüchtige soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß sein. Er hat eine schlanke Statur und war mit einer grauen Jacke bekleidet. Zeugenhinweise nimmt das KK 32 unter 0203 280-0 entgegen.

Die Polizei warnt die Bürgerinnen und Bürger eindringlich vor diesen Maschen: Bitte lassen Sie keine fremden Menschen in die Wohnung. Kein Polizist kontrolliert, ob oder wie viele Wertsachen sich bei Ihnen zu Hause befinden und nimmt sie in Verwahrung. Lassen Sie sich noch im Hausflur oder am Telefon die Namen der vermeintlichen Polizisten geben. Stehen die falschen Beamten vor Ihrer Türe, prägen Sie sich ihr Aussehen ein. Wählen Sie im Anschluss die 110 und überprüfen Sie so, ob es die Beamten oder einen Einsatz an Ihrer Anschrift gibt. (dab)

