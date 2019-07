Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Brand in Mehrfamilienhaus

Duisburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (9. Juli) gingen kurz vor 4 Uhr mehrere Anrufe bei der Duisburger Feuerwehr ein: Anwohner der Herderstraße meldeten ein Feuer in einem Wohnhaus. Während Polizeikräfte die Einsatzörtlichkeit rund um das viergeschossige Gebäude absperrten, rückten mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr an, evakuierten Hausbewohner teilweise mithilfe einer Drehleiter. Unter den 15 geretteten Personen befand sich auch ein älteres Ehepaar (85, 87), das mit leichten Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht wurde, jedoch nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die meisten Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Bislang ist die Brandursache nicht bekannt - Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Duisburger Staatsanwaltschaft ordnete den Einsatz eines Brandsachverständigen an, der die Ursache des Feuers untersuchen soll. (sh)

