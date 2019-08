Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht in Lipperode

Lippstadt (ots)

Eine Autofahrerin parkte am Montag, in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 13.20 Uhr ihren silbernen Mercedes auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bruchstraße in Lipperode. Bei ihrer Rückkehr stellte sie am Wagen eine frische Delle und Lackkratzer fest. Der Unfallverursacher hatte weder den Vorfall gemeldet noch die Feststellung seiner Personalien ermöglicht. Der Unfallschaden wird von der Polizei auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (reh)

