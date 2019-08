Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Erpressungsversuche per E-Mail

Kreis Soest (ots)

Auch in den letzten Wochen erhalten wir wieder Hinweise aus der Bevölkerung, dass sie E-Mails von unbekannten Personen, bzw. von ihrer eigenen E-Mailadresse, erhalten haben. Der Versender behauptet darin, dass die Webcam des Angeschriebenen angeblich "gehackt" und er bei "sexuellen Handlungen an sich selbst" gefilmt worden sein soll. Der Anonymus droht nun damit, diesen Film öffentlich zu machen, wenn der Bürger nicht bereit ist eine gewisse Summe, mittels sogenannter Bitcoins, (digitales Zahlungsmittel) an ihn zu zahlen. Für 2019 verzeichnet die Polizei im Kreis Soest mindestens 35 Fälle dieser Masche. Die Polizei rät, einen möglichen "Anhang" dieser E-Mails keinesfalls zu öffnen. In jedem Fall sollte bei solchen dreisten Erpressungsversuchen Anzeige bei der Polizei erstattet werden. Die E-Mails sollten frühestens, nach Rücksprache mit der Polizei gelöscht werden. Aus ihnen könnten sich gegebenenfalls noch wichtige Spuren ergeben, die einen Rückschluss auf den Täter zulassen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell