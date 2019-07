Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobbach, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Feuerwehrhaus - Zeugen gesucht!

Lobbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr. Die Einbrecher entwendeten dabei Geräte im Wert von mehreren zehntausend Euro.

In der Zeit von 23 Uhr bis 11 Uhr demontierten der oder die Täter ein Gitter von der Außenwand des Feuerwehrhauses im Sportplatzweg 4 ab, hebelten das dahinter liegende Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Gerätehaus entwendeten die Einbrecher hydraulische Einsatzgeräte aus einem Feuerwehrfahrzeug, aber auch Motorsägen und Stromaggregate. Der Wert des Diebesguts liegt im hohen fünfstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat gemeinsam mit der Kriminalpolizei Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 06223 92540 an die Ermittler zu wenden.

