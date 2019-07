Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Longboard-Fahrer kollidiert mit Skoda und stürzt

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 18-Jähriger war am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr mit seinem Longboard in der Walldorfer Straße in Richtung Gutenbergring unterwegs, als er vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers stürzte und mit einem Skoda Octavia kollidierte. Der junge Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wollte sich ggfs. selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Während sein Longboard unbeschädigt blieb, schlägt der Schaden am Auto mit rund 2.000 Euro zu Buche.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell