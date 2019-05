POL-PPMZ: Mainz - Unbekannter zeigt "Hitlergruß"

Polizeipräsidium Mainz

Am Samstag, 25.05.2019, beobachten gegen 12:15 Uhr Zeugen, wie ein bisher unbekannter Mann in der Straßenbahnlinie 53, in Fahrtrichtung Lerchenberg, gegenüber einer Gruppe junger Männer den "Hitlergruß" zeigt. Zudem sagt der Mann beleidigende Worte in Richtung der ebenfalls derzeit noch unbekannten Männer, als diese die Straßenbahn wenig später verlassen.

Der Sachverhalt wird der Polizei Mainz am Abend des gleichen Tages gemeldet. Zeugen können den Beschuldigten, der zur Tatzeit in Begleitung einer Frau zu sein scheint, wie folgt beschreiben:

- Schätzungsweise 30-35 Jahre alt - Etwa 175 cm groß - Kurze, blonde Haare mit leichtem Rotstich - Hohe Stirn mit ausgeprägten Geheimratsecken - trug ein hell-dunkelblau kariertes Hemd - schwarze Jogginghose - schwarze Turnschuhe - zwei Reisetaschen

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

