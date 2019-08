Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Limburgerhof (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13:35 Uhr, ereignete sich auf der L 533 zwischen Limburgerhof und Neuhofen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 68-jährige kam aus Richtung Neuhofen. Ihm entgegen kam ein Pkw, der nach links auf die B9 abbiegen wollte. Offenbar übersah die Fahrerin den Motorradfahrer und es kam zur Kollision. Der 68-jährige erlitt dabei mehrere Armfrakturen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 21-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4.800 Euro.

