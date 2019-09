POL-ME: Einbrecher legten Feuer mit hohem Sachschaden - Velbert - 1909005

Polizei Mettmann

Am noch nächtlich frühen Sonntagmorgen des 01.09.2019, gegen 03.15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert-Mitte zu einem Brand an der Mettmanner Straße gerufen. Aufmerksame Anwohner hatten Feuerschein und Rauch an einer Firma für Schließsysteme bemerkt und den Notruf gewählt.

Beim schnellen Eintreffen erster Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter eine Eingangstür zum Bürotrakt des Firmengebäudes sowie ein dahinter befindliches Stahlgitter zusätzlich mit Werkzeuggewalt aufgebrochen hatten und so in die Firmeneinbrüche eingedrungen waren. In mindestens drei Büroräumen, aber auch an einer Maschine im Fabrikationstrakt des Unternehmens, wurde dann vorsätzlich Feuer gelegt. Durch einen von innen geöffneten Notausgang verließen der oder die Täter danach den Tatort.

Trotz des schnellen und erfolgreichen Eingreifens der Velberter Feuerwehr, welche damit eine unkontrollierte Ausbreitung der Feuer gerade noch rechtzeitig verhindern konnte, entstand dennoch ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 350.000,- Euro in den teilweise ausgebrannten Büroräumen und im Fabrikationsbereich der Firma.

Nach ersten Erkenntnissen verließen der oder die Täter den Tatort ohne beim Einbruch Beute gemacht zu haben. Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Motiv und Verbleib des oder der Einbrecher und Brandleger vor. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

