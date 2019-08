Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Tag der Polizei in Frankenthal ein voller Erfolg

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

Frankenthal (ots)

Nach einer langjährigen Umbau- und Renovierungsphase veranstaltete die Polizeiinspektion Frankenthal am 18.08.2019 unter dem Motto "Tag der Polizei" einen Tag der offenen Tür. Bei sommerlichen Temperaturen und herrlichem Sonnenschein fanden ca. 2000 Personen den Weg zur Polizeiinspektion Frankenthal. In der Zeit von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr konnten die interessierten Bürgerinnen und Bürger den Tag mit einem umfangreichen Rahmenprogramm bei der Polizei Frankenthal verbringen.

Dienststellenleiter Thomas Lebkücher eröffnete gegen 11:00 Uhr die Veranstaltung im frisch sanierten Innenhof der Polizeiinspektion. Dort sorgte anschließend die Liveband 'PopCops' mit einem bunten Mix aus Pop und Rock für musikalische Unterhalten. Die Führungen durch die Polizeidienststelle waren schnell ausgebucht und fanden großen Zuspruch. Darüber hinaus gab es bei strahlendem Wetter Vorführungen der Polizeidiensthundestaffel und der Rettungshundestaffel der Feuerwehr, eine Vorführung des Polizeiwasserwerfers, Kistenstapeln mit dem THW, Ausstellung von Einsatzfahrzeugen der Polizei, Feuerwehr, THW, Kindernotarzt und Malteser. Die Vorführungen der Polizeipuppenbühne und der Spurensicherungsparcours begeisterten unsere kleinen Ermittler und deren Eltern gleichermaßen. Bei zahlreichen Informationsständen konnten sich interessierte Besucher und Besucherinnen außerdem über Präventionsthemen in den Bereichen Verkehr, Einbruch, Kinder-/Jugendschutz und Opferschutz informieren. Der ADAC informierte in seinem Verkehrslabor über Gefahren im Straßenverkehr. Des Weiteren bot der ADFC Frankenthal auch dieses Jahr wieder eine Fahrradcodierung an, die ebenfalls stark frequentiert wurde. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch ein umfangreiches Speisen- und Getränkeangebot der Malteser und Feuerwehr Frankenthal und einem Kuchenbuffet der Polizeidienststelle Frankenthal.

Die Veranstaltung kann daher aus Sicht der Organisatoren als voller Erfolg bezeichnet werden. Wir als Polizeiinspektion Frankenthal bedanken uns bei allen Besuchern, helfenden Händen und Ausstellern für diesen besonderen Tag recht herzlich. Der Erlös des Kuchenverkaufes wird einer gemeinnützigen Einrichtung gespendet. Die genaue Summe steht allerdings noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Vanessa Reinhard

Sachbereich Einsatz / Verkehr

Telefon: 06233-313-3216

pifrankenthal@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell