Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen (16/1808)

Speyer (ots)

18.08.2019, 12:15 Uhr

Am Sonntagmittag kam es in der Waldseer Straße zu einem Abbiegeunfall, als ein ortsauswärts fahrender 29jähriger Pkw-Fahrer aus Speyer mit seinem Mercedes von der Waldseer Straße aus nach links in die Straße Am Sandhügel abbog. Hierbei übersah er ein Motorrad Yamaha, dass auf der Waldseer Straße in Richtung Speyer unterwegs war. Der 58jährige Motorradfahrer aus Ludwigshafen versuchte zwar noch zu bremsen, kollidierte jedoch mit der hinteren rechten Fahrzeugseite des abbiegenden Pkw und kam gemeinsam mit seiner 64jährigen Mitfahrerin zu Sturz. Hierbei zogen sich Beide leichte Verletzungen an Knien und Knöcheln zu und wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Speyerer Krankenhaus verbracht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell