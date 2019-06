Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gelage mit Folgen

Rastatt (ots)

Streitigkeiten und der Genuss alkoholischer Getränke führten am Sonntagabend 'Im Wöhr' zu einem Polizei- und Rettungseinsatz. Zwei Männer im Alter von 48 und 57 Jahren gerieten beim gemeinsamen Alkoholkonsum am Nachmittag in Streit. Nach der Schlichtung durch eine Polizeistreife schien die Auseinandersetzung zunächst bereinigt. Gegen 19.25 Uhr kam es aber erneut zu Unstimmigkeiten bei der faustgroße Steine zum Einsatz kamen. Äußerlich unverletzt ging der 48-Jährige bewusstlos zu Boden und der 57-jährige Steinewerfer fuhr mit seinem Lastwagen weg. Er konnte im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später in der Rotackerstraße schlafend in seinem Fahrzeug angetroffen werden. Mit über einem Promille muss der Ältere jetzt mit Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und der Trunkenheitsfahrt rechnen. Die Bewusstlosigkeit könnte nach ersten Erkenntnissen auf Kreislaufbeschwerden in Verbindung mit Alkohol zurückzuführen sein und nicht wie zunächst vermutet auf die Attacke mit den Steinen.

/ks

