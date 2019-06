Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Folgenreicher Fahrstreifenwechsel

Rastatt (ots)

Der 39 Jahre alte Fahrer eines Hyundai befuhr am Sonntag gegen 11 Uhr den linken Fahrstreifen der A5 in Fahrtrichtung Norden. Zwischen den Anschlussstellen Rastatt Süd und Rastatt Nord wich er einem Stein, welchen er nach eigenen Angaben auf der Fahrbahn liegen sah, ruckartig nach rechts aus. Hierbei übersah er den neben ihm auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden VW eines 71-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten seitlich. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Den Hyundai-Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

/ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell