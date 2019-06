Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Virtuelles eskaliert im realen Leben

Lahr (ots)

Vermutlich aufgrund Beleidigungen und Meinungsverschiedenheiten in einem sozialen Netzwerk, kam es am Sonntagabend am Waldmattensee zu einer handfesten Auseinandersetzung. Nach bisherigen Ermittlungen sollen drei jugendliche Mädchen gemeinschaftlich eine 15-Jährige unter anderem geschlagen, getreten und beleidigt haben. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben nach einer entsprechenden Anzeige nun die Ermittlungen aufgenommen.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell