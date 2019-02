Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - PKW streift Baum - Verletzter mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Fröndenberg (ots)

Am Freitag, 15.02.2019, gegen 14:20 Uhr kam es auf der Eulenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 21 jähriger Fröndenberger fuhr mit seinem PKW Ford die Eulenstraße in Richtung Unna. In einer leichten Linkskurve kam er aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Am Fahrzeug lösten die Airbags aus. Der Mann wurde verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

