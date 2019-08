Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Unfallflucht

Harthausen (ots)

So., 18.08.2019, 01.09 Uhr. Ein silberner Kompaktwagen, vermutlich Mitsubishi, befuhr die Schwegenheimer Straße ortseinwärts. In der Linkskurve im Übergang in die Speyerer Straße Richtung Hanhofen ist der PKW vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem dort geparkten PKW Trabant kollidiert. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Fremdschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Speyer unter Tel.-Nr. 06232/1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

