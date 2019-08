Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrugsversuch am Telefon - falscher Polizeibeamter in Mutterstadt

Mutterstadt (ots)

Am Freitag, den 16.08.2019 erhielt die 81- jährige Geschädigte einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten. Der männliche Anrufer gab an von der Polizei Mannheim zu sein und stellte Fragen zu ihrem Barvermögen, sowie nach den Wertsachen in ihrem Wohnanwesen. Weiterhin erfragte der Anrufer die Wohnsituation der Dame. Mit welchem Anlass der Mann den Anruf tätigte, wurde durch ihn nicht genannt. Ein Schaden ist nicht entstanden. Bei unbekannten Anrufern rät die Polizei zur Vorsicht.

