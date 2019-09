Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schliekum- Vereinsheim aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Schliekum (jb) Unbekannte brachen in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag in das Vereinsheim in Schliekum ein. Hierzu wurden neben einer Eingangstür auch 2 Fenster aufgehebelt. Im Objekt wurden neben Lebensmitteln auch Bargeld in bislang unbekannter Höhe gestohlen. Hinweise erbittet die Polizei in Sarstedt unter 05066/9850.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell