Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fundsache oder Diebesgut - wem gehören diese Gegenstände?

Mannheim (ots)

Bereits am Dienstagmittag wurden die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt auf mehrere Gegenstände in einem Gebüsch an der Wasserturmanlage aufmerksam. Ein Tonkrug, eine goldfarbene Kanne, drei goldfarbene Schüsseln, eine kupferfarbene Vase und ein Keramikdöschen wurden auf der Grünanlage Friedrichsplatz nahe dem Brunnen sichergestellt.

Bislang konnten diese keinem Besitzer, noch einem möglichen Einbruch oder einem Diebstahl zugeordnet werden.

Der rechtmäßige Eigentümer oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 174-3310 an die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt zu wenden.

