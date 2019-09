Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Hockenheim (ots)

Ein schwarz-türkises E-Bike der Marke Bulls wurde in der Zeit von Freitag, 22 Uhr bis Samstag, Mitternacht, in der Hirschstraße/Ecke Schwetzinger Straße gestohlen. Der Geschädigte hatte sein Mountainbike verschlossen an einer Straßenlaterne abgestellt und stellte bei seiner Rückkehr fest, dass ein bislang Unbekannter das Schloss geknackt hatte. Das E-Bike, Modell Aminga TR 1, hatte einen Wert von ca. 3.500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Rades geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

