Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter versucht über Terrassentür in Wohnhaus einzudringen - Zeugen gesucht!

St. Ilgen (ots)

In der Siedlerstraße kam es am Samstag, zwischen 16 Uhr und 22 Uhr, zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich vermutlich über das Gartentor Zugang zu der rückwärtigen Terrasse des Anwesens verschafft und machte sich hier an der Terrassentür zu schaffen. Nach mehreren Versuchen, die Tür zu öffnen, ließ der Unbekannte jedoch von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

