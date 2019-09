Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/BAB 61: Sattelzug verliert Rad - nachfolgender VW überfährt Rad und überschlägt sich - 52-Jähriger schwer verletzt

Hockenheim/BAB 61 (ots)

Am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr wurde ein 52-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der A 61 zwischen der Rheinbrücke Speyer und der Anschlussstelle Hockenheim/Speyer schwer verletzt. Aus bislang noch nicht geklärten Gründen hatte sich vom Auflieger eines polnischen Sattelzuges ein Rad gelöst. Der nachfolgende 52-jährige Fahrer eines VW überfuhr das Rad, geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der VW blieb schließlich auf dem linken der beiden Fahrstreifen auf dem Dach liegen. Der Autofahrer wurde schwer verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle in eine Klinik nach Mannheim eingeliefert. Der 24-jährige Fahrer des Sattelzuges hatte auf dem nächstgelegenen Parkplatz angehalten. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Autos kam es zu Stauungen und Verkehrsbehinderungen. Die weiteren Unfallermittlungen hat das Verkehrskommissariat Walldorf übernommen.

