Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB6: Motorradfahrer kollidiert beim Fahrstreifenwechsel mit Skoda und stürzt - Beide Fahrzeuge abschleppreif

Mannheim (ots)

Ein 53-jähriger Motorradfahrer wurde am Montag, gegen 3:45 Uhr, auf der A6 bei einer Kollision mit einem Skoda verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Der Mann befuhr mit seiner Yamaha den rechten Fahrstreifen vom Autobahnkreuz Viernheim in Richtung Autobahnkreuz Mannheim und wollte einen vorausfahrenden Autofahrer überholen. Er wechselte auf die mittlere Fahrspur und kam dabei aus unbekannten Gründen zu weit nach links, sodass er auf dem linken Fahrstreifen mit dem Skoda eines 49-Jährigen kollidierte. Der Motorradfahrer kam zu Fall und zog sich hierbei Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell