Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots)

In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Quadrat D6 brach ein bislang unbekannter Täter am Samstag, zwischen 13:15 Uhr und 15:30 Uhr, ein. Der Unbekannte hatte sich im ersten Obergeschoss an der Wohnungstür zu schaffen gemacht und diese gewaltsam geöffnet. Er durchsuchte anschließend die gesamten Räumlichkeiten nach Stehlenswertem und ließ Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro mitgehen. Anschließend war er mit dem Diebesgut geflüchtet. An der Tür entstand erheblicher Sachschaden, der auf über 500 Euro geschätzt wird.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell