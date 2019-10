Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Unfallfluchten

Freiburg (ots)

Am Samstag, 26.10.2019, zwischen 11:45 Uhr und 16:00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht im Christophorusweg in Oberrimsingen. Der bislang unbekannte Täter streifte, vermutlich beim Vorbeifahren, ein abgestelltes Fahrzeug und verursachte einen Schaden von circa 1500 Euro. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits am Freitag, 25.10.2019, zwischen 16:45 Uhr und 18:30 Uhr, in Breisach in der Münsterbergstraße. Hierbei wurde der Außenspiegel eines Car - Sharing Fahrzeugs zerstört. Auch hier entfernte sich der Täter unerlaubt vom Unfallort. Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich bei der Polizei Breisach zu melden, Telefon: 07667/911 70.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell