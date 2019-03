Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch an der Kleestraße

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Am Freitag, zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in ein Wohnhaus an der Kleestraße ein.

Sie beschädigten im Erdgeschoss die Jalousien und schlugen ein Fenster ein. Ob die Einbrecher etwas stahlen, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

