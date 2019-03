Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Mann bei Karnevalsfeier schwer verletzt

Zeugen gesucht

Moers / Duisburg (ots)

Anlässlich einer Karnevalsveranstaltung in einer Gaststätte auf der Römerstraße 348 am Donnerstag gegen 22:40 Uhr kam es in der Gaststätte zunächst zu einem Streit unter mehreren Gästen. Wirt und Personal versuchten den Streit zu schlichten. Draußen vor der Gaststätte kam es schließlich zur Schlägerei zwischen zahlreichen Personen. Bei einer dieser Auseinandersetzungen wurde ein 54-jähriger Mann aus Moers, der den Streit schlichten wollte, niedergeschlagen und am Boden liegend getreten. Der Mann erlitt dabei deutliche Gesichtsverletzungen. Er wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Dort verblieb er stationär. Polizeibeamte nahmen zwei Tatverdächtige mit zur Wache. Ein weitere Tatverdächtiger entfernte sich vor Eintreffen der Polizei.

Zeugen und weitere Geschädigte, die Angaben zu den Auseinandersetzungen machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Moers, Tel: 02841-1710

