Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte zündeten Baustellentoilette am Kastell an

Moers (ots)

In der Nacht zu Freitag gegen 02.30 Uhr zündeten Unbekannte eine Baustellentoilette am Kastell an. Das Feuer griff auf ein Werbebanner über, das bei dem Brand ebenfalls beschädigt wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell