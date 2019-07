Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (77) bei Verkehrsunfall verletzt

Herne, Wanne-Eickel (ots)

Ein 77-jähriger Radfahrer aus Wanne-Eickel ist am gestrigen Montag, 22. Juli, bei einem Verkehrsunfall in Wanne-Eickel schwer verletzt worden.

Der Radfahrer war gegen 18.30 Uhr auf der Florastraße in Richtung Ludwigstraße unterwegs und fuhr in die Kreuzung Rathausstraße ein, um diese gerade aus zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 56-jährige Frau aus Recklinghausen die Ludwigstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung und bog nach aktuellem Kenntnisstand nach links in die Rathausstraße ab.

Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Dieser stürzte dadurch auf die Fahrbahn. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Rathausstraße war in Fahrtrichtung Hauptbahnhof für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

